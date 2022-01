Kessler: Natalie Kolb wird Bereichsleiterin

Natalie Kolb wurde per 1. Januar 2022 als Bereichsleiterin für den Bereich Marketing & Communications auf Gruppenstufe ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Jahresbeginn ist sie auch für die Führung des Sekretariats der Geschäftsleitung in dem Unternehmen für Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung verantwortlich. Mit ihren Teams in Zürich und Lausanne wird sie die Marketingstrategie in allen Wirtschaftsbranchen und Risikothemen zusammen mit der operativen Führung umsetzen.

Natalie Kolb ist 2014 als Marketingfachfrau bei Kessler eingetreten. Zuletzt leitete sie die Stabstelle Marketing & Communications. Sie verfügt über einen Bachelor in Unternehmenskommunikation sowie einen Master in Marketing und ist Mitglied des Kaders.

Natalie Kolb hat den Marktauftritt und die Kommunikation verantwortet und massgeblich mitentwickelt sowie die Marktbearbeitung in der ganzen Schweiz professionalisiert, wie es weiter heisst. «Mit dieser neuen Verantwortung wird Natalie auf ihrer bisherigen Arbeit optimal aufbauen und ihr Talent für Kessler noch direkter einbringen können», wird Pascal Schweingruber, Mitglied der Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)