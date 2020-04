Wortstark: Neue Manpower bei Agentur

In zehn Jahren Berufspraxis in der Unternehmenskommunikation habe Tobias Nussbaum sein Wissen aus dem Studium angewandt, verfeinert und erweitert – zum Beispiel um Fachkenntnisse in Versicherung, Gesundheitswesen, öffentlicher Verwaltung und Detailhandel. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

«Tobias ist ein aufmerksamer Zuhörer», lässt sich Wortstark-Inhaber Gerold Brütsch-Prévôt in der Mitteilung zitieren. «Was man seinen Konzepten und Texten anmerkt – sie sind immer durchdacht und überzeugen.» Zudem sei er einfach ein netter Typ und passe perfekt ins kleine Team.

Was bewegt einen 35-Jährigen, seine Manpower in einer Kleinstagentur einzusetzen? Dazu Nussbaum: «Die Wortstark-Kundenliste ist ansehnlich und beweist, dass eine kleine Agentur nicht zwangsläufig nur kleine Kunden haben muss. Das hat mich beeindruckt. Ausserdem zählt hier meine Meinung 33,33 Prozent – ideale Voraussetzungen für einen Macher wie mich!» (pd/lol)