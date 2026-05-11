Bekannt wegen seiner Pommes Frites, belieferte die Firma Kadi vor allem die Gastronomie. Inzwischen sind die Produkte aus Langenthal auch im Detailhandel erhältlich, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Mit dem Verkauf auch an Endkunden steigen die Anforderungen an einen konsistenten Markenauftritt über beide Kanäle hinweg.
Genau das soll das neue Konzept von Komet leisten: Es fasst B2B- und B2C-Kommunikation unter einem einheitlichen gestalterischen Dach zusammen – von Plakaten und Online-Bannern über Gastronomiefachhandels-Inserate bis zu Messeständen und einem Foodtruck.
Ein rotes Wellenelement zieht sich als Markenmerkmal durch alle Werbemittel. Die Kernbotschaft lautet «Ganz einfach Qualität».
Das Rebranding wurde im März 2026 anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums lanciert, damals auch mit einem neuen Webauftritt und einem Messeauftritt an der Gastia in St. Gallen. (pd/nil)
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