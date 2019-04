Seit April setzt die Destination Gstaad auf ein frisches, zeitgemässes Erscheinungsbild. Das neue Design und die eigenständige Bildsprache seien einzigartig in der Schweizer Tourismusbranche und würden die Destinationsprodukte noch stärker in den Vordergrund rücken, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir suchten nach einer Lösung, welche die Vorzüge und die Vielfalt des Saanenlands für unsere Gäste erlebbar macht und uns ermöglicht, unsere Produkte und Destinationsvorteile noch stärker in den Fokus zu rücken», wird Claudia von Siebenthal, Head of Marketing Communication von Gstaad Marketing, zitiert. Die neue Bildsprache setzt auf grosszügige Formate und ansprechenden Fotografien, die die Stärken der Destination betonen: Genuss, Erholung und Aktivität inmitten der schönen, intakten Natur. Die vielen Facetten der Region würden dank den stimmungsvollen Bildern spürbar werden, heisst es weiter.

Zentral bei der Ausgestaltung des neuen Auftritts war die gästefreundliche Anwendung des neuen Designs. Wer sich über das «Ahifahre» mit den Skiern und Gstaad im Winter informieren wolle, erkenne anhand der Bilder von weiss verschneiten Wäldern und breiten Pisten schnell, dass er am richtigen Ort gelandet sei, schreibt Gstaad Marketing. Wer gerne «Id Rueh vor Natur» gehen und die Wanderschuhe schnüren möchte, werde auch schnell fündig. Zusätzlich zu den Bildern sind in Boxen die wichtigsten Informationen hervorgehoben. Pastellfarben würden zur lieblichen Bildsprache passen und das elegante Erscheinungsbild abrunden.

Der bewährte Claim «Come up – slow down» sei aktueller denn je und werde weitergeführt. Er bringt laut Mitteilung das Markenversprechen der Destination klar zum Ausdruck, widerspiegelt den Zeitgeist und kommt dem starken Gästebedürfnis nach Erholung und Abschalten entgegen. Das Logo wurde im Rahmen der Modernisierung des Designs leicht überarbeitet. Anpassungen wurden vor allem zugunsten der Lesbarkeit und multimedialen Anwendung vorgenommen.

Das erneuerte Corporate Design hat die Gstaad Marketing in Zusammenarbeit mit der Agentur Erdmannpeisker kreiert und mehrheitlich mit internen Ressourcen umgesetzt. Aus ökologischen Gründen werden bereits produzierte Printsachen weiterhin eingesetzt und das neue Design ab diesem Frühling bei allen Nach- und Neuproduktionen Schritt für Schritt eingeführt. (pd/cbe)