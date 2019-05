Nike Möhle verfüge über Erfahrung in der Unternehmenskommunikation und im Journalismus. Sie kommt von Ruag Space, wo sie seit Dezember 2016 als Vice President Communications tätig ist und zum Ruag Space Management Team gehört. In dieser Position leitet sie ein internationales Team und steuert alle Aspekte der externen und internen Kommunikation, einschliesslich digitaler und Marketing-Kommunikatiom, heisst es in einer Mitteilung.

Der Fokus ihrer Arbeit lag auf dem Aufbau eines Kommunikationsmanagements für Ruag Space – so etablierte sie einen Corporate Newsroom, baute den Einsatz von digitalen Kommunikationskanälen aus und stärkte den internationalen Markenauftritt. Gleichzeitig begleitete sie den Wandel im Unternehmen durch eine umfassende interne Kommunikation mit partizipativen, dialogorientierten Formaten. Zuvor war Möhle als Associate Director Corporate Communications bei Infront Sports & Media, wo sie als Teamleiterin für externe und interne Kommunikationsmassnahmen verantwortlich zeichnete. Sie hat einen Master of Arts (Lizenziat) in Kommunikationswissenschaft der Universität Zürich und einen MBA der Quadriga University Berlin.

Bei Sonova werde Möhle gemeinsam mit ihren Teams dafür verantwortlich sein, eine kohärente internationale Kommunikationsstrategie zu entwickeln, den Markenwert von Sonova zu steigern und die Reputation des Unternehmens weiter zu stärken sowie die gemeinsame Identität und das Engagement der Mitarbeitenden zu fördern. Ausserdem soll dem Engagement Sonovas im Rahmen seiner unternehmerischen Verantwortung mehr Gewicht zukommen und das Unternehmen bei relevanten internen und externen Stakeholdern positioniert werden. (pd/log)