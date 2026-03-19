Karlie: Perspektivenwechsel im neuen Kinderbüro-Design

Publiziert am 19.03.2026

Ein Perspektivenwechsel prägt die Arbeit: «Die Umgebung mit den Augen eines Kindes zu betrachten, verändert vieles», heisst es in der Mitteilung. Im strategischen Prozess wurde die gesellschaftliche Rolle der Kinderbeteiligung analysiert – mit der zentralen Erkenntnis: Kinderbeteiligung ist weit mehr als ein pädagogisches Angebot, sie ist ein wichtiger Baustein für eine gerechte und funktionierende Gesellschaft. «Mit dem neuen Auftritt rücken wir unsere Kompetenz stärker ins Zentrum und sprechen vermehrt Fachpersonen an, die partizipative Prozesse mit Kindern gestalten wollen», sagt Geschäftsleiter Nico Scholer.

Das neue Designsystem arbeitet mit zwei Ebenen: Lineare Flächen und markante Schnittpunkte schaffen eine klare visuelle Basis mit hohem Wiedererkennungswert. Lebendige Farben und organische Formen bringen Bewegung und Leichtigkeit. Auch das neue Logo greift formsprachlich auf, was das Kinderbüro inhaltlich macht: Gewohnte Formen werden gedreht und neu arrangiert – ein gestalterisches Zeichen dafür, dass neue Perspektiven manchmal nur eine Drehung entfernt sind. «Uns war wichtig, dass der Auftritt nicht wie ein klassisches Kinderdesign funktioniert. Er soll professionell und gradlinig wirken und zugleich Kinder mit ihrer Energie und Lebensfreude ansprechen», erklärt Gianna Burghartz, Partnerin bei Karlie.

Die Webseite kibue.ch bietet nun einen Kinderbereich und geschichte.kibue.ch mit Anekdoten aus 25 Jahren. (pd/cbe)