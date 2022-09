Die Insel Gruppe ist die schweizweit grösste und führende Spitalgruppe für universitäre und integrierte Medizin. Ihre aktuelle Kampagne ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel, der in Spitälern in vielen Bereichen herrscht, wie es in einer Mitteilung heisst. In der ersten Phase standen die Pflegeberufe im Fokus: Mitarbeitende aus verschiedenen Pflegeabteilungen der Insel Gruppe sprechen dabei über ihre persönlichen Erfahrungen im Arbeitsalltag.

Die Interviews sind in Videoformat auf der Website arbeiten mit-den-besten.ch aufgeschaltet. Die Pflegefachkräfte sind zudem in Nahaufnahmen mit ihren Zitaten im Kanton Bern auf grossflächigen Plakaten sowie auf Bussen und in den Sozialen Medien zu sehen. In der zweiten Phase, welche ab Mitte September läuft, wurde die Kampagne mit Mitarbeitenden aus dem MTT-Umfeld ergänzt, beispielsweise mit einer Logopädin oder einem stellvertretenden Fachbereichsleiter OPZ.

«Der menschliche Aspekt und die Authentizität waren uns sehr wichtig», sagt Simon Schmid, Leiter Marketing der Insel Gruppe und Projektleiter der Kampagne. «Die Kampagne verschafft unseren Mitarbeitenden Sichtbarkeit, zeigt gleichzeitig ihre hohe Qualität und lockt damit auch ambitionierte neue Fachkräfte an.»

Simon Schmid zeigt sich laut Mitteilung erfreut über das Resultat der Kampagne: «Dank der kreativen Leistung ist die Visibilität sehr hoch. Die Insel Gruppe wirkt dadurch nahbar und gleichzeitig hoch professionell.» Es sei keine 0815- Kampagne: «Wir haben im Vorfeld den DACH-Raum unter die Lupe genommen, denn wir wollten uns abheben und keine Mainstream-Kampagne fahren – deshalb auch der selbstbewusste Claim.»

Auch bei Stämpfli Kommunikation sei man laut Mitteilung mit der Kampagne zufrieden. «Wir haben bei der Entwicklung und bei der Realisation der Kampagne unglaublich engagierte Mitarbeitende der Insel Gruppe kennengelernt», lässt sich Rolf Loepfe, Leiter der Kommunikationsagentur und Mitglied der Geschäftsleitung von Stämpfli, in der Mitteilung zitieren. «Wir freuen uns, dass die Kampagne so authentisch wirkt, wie wir es angedacht haben.»

Gesamtverantwortung bei der Insel Gruppe: Simon Schmid (Leiter Marketing) und Michael Dürig (Art Director); verantwortlich bei Stämpfli Kommunikation: Rolf Loepfe (Leiter Kommunikationsagentur, Mitglied der Geschäftsleitung), Benjamin Scheurer (Art Director), Audrey Arnold (Senior Beraterin) und Moana Christoph (Beraterin). Verantwortlich für Fotografie: Werner Tschan, Studio LTD. Verantwortlich für Mediaplanung: Creasquare, Bern. (pd/mj)