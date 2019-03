Concept Communication: PR für «Best of Swiss Gastro» übernommen

Contcept Communication hat das PR-Mandat für die laufende Kampagne zum grössten und umfassendsten Gastrowettbewerb der Schweiz, «Best of Swiss Gastro», erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als einziger Publikumspreis der Schweizer Gastronomie zeichnet «Best of Swiss Gastro» jährlich die besten Gastrobetriebe der Schweiz in acht Kategorien aus und ermöglicht eine langfristige, nachhaltige und zielgruppengenaue Kommunikation. «Best of Swiss Gastro 2020» ist die 16. Ausgabe des renommierten Gastropreises. Die Gewinner werden an der Award Night vom 21. Oktober 2019 bekanntgegeben.

Die Arbeiten von Contcept Communication umfassen klassische Medienarbeit sowie Storycreation und Storytelling für die ganze Schweiz. Weiter unterstützt Contcept die Lead-Agentur KIS-COM beim Marketing mehrerer «Best of Swiss Gastro»-Events und beim Publishing.

Verantwortlich bei Contcept Communication: Martin Reichlin (Konzept, Strategie), Nathalie Klingler (Medienarbeit, Texte). (pd/cbe)