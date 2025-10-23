Publiziert am 23.10.2025

Die Stockholmer Agentur Snask unterstützte Bakery Bakery bei der Entwicklung des neuen Auftritts, der sich laut einer Mitteilung von klassischen Schweizer Bäckereien abhebt. Das Rebranding umfasst ein neues Logo, überarbeitete Verpackungen, Merchandise und eine neue Website.

«Wir wollten zeigen, dass eine Bäckerei auch eine Kulturmarke, ein Treffpunkt sein kann – und nicht nur ein Produkt», wird CMO Saba Sandahl zitiert. Jedes Detail, von der Typografie bis zur Verpackung, wurde so gestaltet, dass die Identität klar und selbstbewusst vermittelt werde.

Website und Merchandise werden ab dem 10. November verfügbar sein, die neuen Verpackungen folgen in den kommenden Monaten. Am 10. November eröffnet zeitgleich ein neuer Store, in dem das überarbeitete Konzept erstmals präsentiert wird.

Das Rebranding entstand in Zusammenarbeit mit der hauseigenen Designerin Adriana Fabbricatore, den Gründern Kevin Schmid und Lycra sowie dem Inhouse-Team. Bakery Bakery wurde 2019 gegründet und bezeichnet sich als erste vegane Bäckerei der Schweiz. (pd/cbe)