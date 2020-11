Kirchen-News: Redaktionsleiter wird fristlos entlassen

Die November-Ausgabe der Nidwalder Kirchenzeitung «Kirchen-News» ist noch vor dem Versand eingestampft worden. Gleichzeitig hat der Kirchenrat den Redaktionsleiter des eigenen Mitteilungsorgans entlassen, wie die Onlinezeitung «Reformiert» am Mittwoch berichtete. Herausgeberin der «Kirchen-News» ist die Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden.

Zur Vorgeschichte: «Kirchen-News»-Redaktionsleiter Thomas Vaszary wollte die Konzernverantwortungsinitiative mit einem Pro und Contra beleuchten. Für die Contra-Position stellte sich Christoph Mäder, Präsident der Economiesuisse und reformiertes Kirchenmitglied in Hergiswil, zur Verfügung. Ihm wäre Katharina Boerlin von der kirchlichen Plattform «Kirche für Konzernverantwortung» gegenübergestanden. Kurz vor Redaktionsschluss wurde Vaszary jedoch vom Kirchenrat aufgefordert, die geplante Doppelseite anderweitig zu befüllen, schreibt «Reformiert».

Vaszary habe sich diesen Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit nicht gefallen lassen und habe stattdessen die Doppelseite mit dem Hinweis «Hier hätte der Beitrag … stehen sollen» versehen. In einem Kommentar habe er zudem nach mehr Streitkultur in der Kirche gefordert. Das war offenbar für die Kirchenleitung zu viel, das bereits gedruckte Kirchenblatt wurde laut «Reformiert» eingestampft. Der seit 2015 für die Landeskirche Nidwalden tätige Redaktionsleiter wurde demnach fristlos entlassen. Ihm soll eine Rechnung für die entstandenen Druckkosten drohen. (cbe)