Die Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area (GZA) hat das Coronatief bereits überwunden: Im Jahr 2021 konnte sie mit ihren Partnern der Standortförderungen 125 Unternehmen aus dem Ausland im Wirtschaftsraum Zürich ansiedeln.



Das ist ein Zuwachs von 40 Prozent im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 - und gar mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018, als 124 Ansiedlungen verzeichnet wurden. Allerdings sind die beiden Jahre nicht direkt vergleichbar, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte. Denn seit 2019 gehört mit dem Tessin ein zusätzlicher Kanton zur GZA. Doch das Niveau vor Corona sei damit wieder erreicht worden.



«Das sehr gute Ergebnis wurde durch eine starke Aufholbewegung bei Investitionsprojekten geprägt, die im ersten Jahr der Pandemie nicht realisiert werden konnten», wird GZA-Geschäftsführerin Sonja Wollkopf Walt in der Mitteilung zitiert.



Zudem habe die Pandemie das Wachstum vieler Technologiefirmen beschleunigt, wodurch mehr Kapital für eine Expansion nach oder innerhalb Europas verfügbar gewesen sei. Auch die Aussichten stimmen die Organisation optimistisch - sie schreibt von einer «gut gefüllten Pipeline mit neuen und qualitativ guten Projekten».



Knapp 600 Stellen geschaffen



Die 125 Unternehmen mit neuem Standort in der Greater Zurich Area haben 2021 gemäss Mitteilung bereits 582 neue Arbeitsplätze geschaffen. Sie planen, in den nächsten fünf Jahren weitere 1800 Stellen aufzubauen.



Die Mehrheit der Betriebe stamme aus Branchen mit hoher Innovationskraft und Wertschöpfung, heisst es weiter. Spitzenreiter sind dabei Informations- und Kommunikationstechnologien (42 Unternehmen), gefolgt von Live Science (25) und Maschinenindustrie inklusive Cleantech (18).



Mitglieder der GZA sind die Kantone Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Zug und Zürich. Ausserdem gehören unter anderem die Region Winterthur sowie die Stadt Zürich sowie Unternehmen aus der Privatwirtschaft dazu. (sda/mj)