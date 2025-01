Post: Roberto Cirillo nimmt den Hut

Publiziert am 17.01.2025

Der Chef der Schweizerischen Post, Roberto Cirillo, tritt ab. Mit dem Abschluss der Strategieperiode 2021 bis 2024 habe Cirillo entschieden, als Konzernleiter der Schweizerischen Post zurückzutreten, teilte die Post am Freitag mit.

Er wird das Unternehmen Ende März nach sechs Jahren verlassen, heisst es in der Mitteilung. Bis Ende Juli 2025 steht er noch für Sonderaufgaben zur Verfügung. Die Leitung übernimmt ab April 2025 und bis zum Amtsantritt der neuen Konzernleiterin oder des neuen Konzernleiters Finanzchef Alex Glanzmann. Verwaltungsratspräsident Christian Levrat bedauert den Entscheid in der Mitteilung. Mit Cirillo sei es möglich gewesen, «die Post in die Zukunft zu führen».

Unter Cirillo setzte die Post die Strategie zur Modernisierung des Konzerns um. Im Mai 2024 gab die Post etwa den Abbau von 170 von rund 800 Poststellen bekannt. Ausserdem war die Ausweitung des Angebots durch digitale Dienstleistungen ein Kern der Strategie.

Cirillo hatte per April 2019 die Nachfolge von Ulrich Hurni angetreten (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)