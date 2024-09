Farner: Sanija Ameti tritt aus GLP-Parteileitung zurück

Publiziert am 09.09.2024

Sanja Ameti hatte am Wochenende mit einem Post auf Instagram für Empörung gesorgt. Die Co-Präsidentin der Operation Libero und Mitglied der Zürcher GLP-Parteileitung veröffentlichte Bilder einer Schiessübung. Als Zielscheibe nutzte sie ein Bild von Maria und Jesus. Dazu schrieb sie das Wort «Abschalten».

Der Post löste heftige Reaktionen aus. Rücktrittsforderungen wurden laut. Am Montag bestätigte Beat Rüfenacht, Co-Präsident der GLP Kanton Zürich, gegenüber dem Blick den Rücktritt Ametis aus der Parteileitung.



Nebst ihren politischen Ämtern ist Ameti bei Farner als Beraterin tätig (persoenlich.com berichtete). Co-CEO Michel Grunder sagt auf Anfrage: «Farner ist mit der Handlung und dem Post von Sanija Ameti in keiner Weise einverstanden. Auch wenn Sanija Ameti als Privatperson handelte, deckt es sich nicht mit unseren Werten und unserem Code of Conduct. Wir möchten aber auch anerkennen, dass sie zu ihrem Fehler steht, ihn bereut und sich in aller Form öffentlich entschuldigt hat. Wir sind mit Sanija im Gespräch. Aus Gründen der Fürsorgepflicht, werden wir uns derzeit nicht weiter zur Angelegenheit äussern.» (ma/wid)