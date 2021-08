Jung von Matt Brand Identity: Schärfung der Markenidentität von Bellevue

Bellevue ist ein spezialisiertes Asset-Management-Unternehmen und betreut intermediäre und institutionelle Kunden. Das Unternehmen verfügt über Expertise und Innovationskraft in spezialisierten Anlagethemen – wie zum Beispiel Healthcare Investments oder alternative Anlagestrategien. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Gemeinsam haben Jung von Matt Brand Identity und Jung von Matt Tech das Unternehmen neu positioniert und den Webauftritt komplett neu aufgebaut.

Spezialisierung und Reduktion

Zunächst entwickelte Jung von Matt Brand Identity die Positionierung des Asset-Management-Unternehmens. Derneue Claim «Excellence in Specialty Investments» bringt den Kern von Bellevue auf den Punkt und vermittelt den Fokus auf Performance, Qualität und innovative Anlageideen.

Auf der Positionierung aufbauend, wurde die Markenarchitektur reduziert und restrukturiert, um für die Kundinnen grösstmögliche Orientierung im Ange-bot zu schaffen und von Imagetransfereffekten zu profitieren.

Genauso kompakt wie das neue Markenportfolio ist auch das Designsystem von Bellevue: Mittels Farbvarianten und textlichen Zusätzen kann der Auftritt dekliniert werden, um unterschiedliche Sparten und Produkte klar zu unterscheiden.

Das Logo als konstantes Element erinnert an ein Segel im Wind, das auch als Gestaltungs-element eingesetzt wird und somit die Wiedererkennung zusätzlich stärkt. Zusammen mit den Reportage-Bildern verschmilzt es zu Key-Visuals und bringt die Angebotspalette von Bellevue zum Ausdruck. Die gewählte nüchterne Schrift strahlt die Seriosität und Ruhe aus, die Kunden im Kontakt mit Bellevue erleben.

Auf Basis der neuen Markenidentität wurde neben Publikationen, Briefschaften, Infografiken und Factsheets auch eine neue Website in Zusammenarbeit mit Jung von Matt Tech implementiert.

Vernetzung und Flexibilität

Die neue digitale Experience von Bellevue wurde von Jung von Matt Tech kollaborativ mit dem Unternehmen und Jung von Matt Brand Identity in drei Sprints erarbeitet. Dabei wurde die Informationsarchitektur auf der Website konsequent an den Zielgruppenbedürfnissen ausgerichtet und die Regulierungen im Finanzsektor seamless ins Konzept integriert. Die von Jung von Matt Brand Identity entwickelten Markenelemente, wie das Segel im Logo, finden sich auf der gesamten Website wieder.

Die Website baut auf Neos CMS auf, das als flexibles und benutzerfreundliches Applikationsframework eingesetzt wird. Die Seite ist an eine Datawarehouse API angebunden mit asynchroner Verarbeiterung unterschiedlicher Daten. Dank einer umfangreichen Nutzerinnnesegmentierung werden Inhalte entsprechend dem gewählten Land und Investment-Typ aufbereitet.

Das heisst: Website-Besucher erhalten mit wenigen Klicks die Daten, die sie wünschen. Die Zahlen, Dokumente und News-Beiträge sind einfach und schnell auffindbar.

Durch diese State-of-the-Art-Architektur ist die Website von Bellevue im Backend beliebig ausbaubar und im Frontend einfach zu bedienen. Und: Durch die Verknüpfung aller Seiten der Bellevue-Gruppe können Daten und Module problemblos gemeinsam genutzt werden.

Verantwortlich bei Bellevue: André Rüegg (CEO), Tanja Chicherio (Head of Marketing and Communications); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Diana Geissel, Nadja Völker-Albert (Strategie), Boris Stoll, Christina Widmann, Loraine Olalia (Corporate Design); verantwortlich bei Jung von Matt Tech: Michael Hümbeli, Stefanie Pfeffer, Andrin Gorgi (Projektleitung), Samuel Hauser, Nattha Kamso, Adam Selwon, Adrian Siulik, Piotr Kamiński (Development), Amir Ferhatbegovic, Ro-bert Deecke (User Experience), Manuela Tappe (Art Direction), Emmanuel Denier (Scre-endesign), Stefan Bruggmann (Managing Director), Michelle Danilschenko (Managing Director). (pd/lol)