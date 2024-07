Publiziert am 02.07.2024

Publiziert am 02.07.2024

Schwingen passe mit seinen Werten und seiner Bodenständigkeit perfekt zur Unternehmensphilosophie von Schenker Storen, schreibt die Agentur Child. Die Firma unterstützt den Schwingnachwuchs bereits seit 2015.

Als Sponsor des Schweizer Schwingsports unterstützt Schenker Storen neben den Nachwuchstalenten auch den Spitzenschwinger Armon Orlik. Der erfolgreiche Athlet fungiert, gemeinsam mit Lars Voggensperger, als Protagonist in den aktuellen TV-Sponsoringspots, die vom 9. Juni bis 18. August 2024 im Umfeld der Schwingfestübertragungen auf SRF ausgestrahlt werden.



Flankierend dazu wurden mehrere Sponsoring-Inserate erstellt, die das Thema Schwingen mit einem charmanten Vergleich zu den eigenen Produkten ins Zentrum rücken. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei Schenker Storen: Doris Winnewisser (Head of Group Marketing Communications and Product Management), Tamara Lutz (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Child The Agency: Nadine Bachmann, Giovanni Chiarelli und Alessandro Egro.