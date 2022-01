Laut einer Onlineumfrage der DPA-Tochter News aktuell und Faktenkontor stellen sich Schweizer Unternehmen in Sachen Purpose nicht einheitlich auf. Zwar ist einer grossen Mehrheit der Unternehmen die Frage nach dem Sinn und Zweck ihres Tuns wichtig: 75 Prozent legen sehr viel Wert beziehungsweise eher viel Wert auf das Thema. Doch nur knapp jedes zweite Unternehmen hat den eigenen Purpose klar formuliert (46 Prozent).

In vier von fünf Unternehmen, die überhaupt einen Purpose definiert haben, wird dieser laut den befragten Kommunikationsprofis auch tatsächlich gelebt (79 Prozent). Doch inwieweit das tatsächlich so ist und Purpose nachhaltig umgesetzt wird, evaluiert bloss eine Minderheit der Unternehmen: Nur in jedem vierten Unternehmen, das einen konkreten Purpose formuliert hat, findet eine laufende Erfolgsmessung statt (25 Prozent).

Auf eine explizite Definition ihres Purpose verzichten wiederum 39 Prozent der Unternehmen. Jeder zehnte Kommunikationsprofi weiss allerdings gar nicht, ob es überhaupt eine konkrete Purpose-Definition in seinem Unternehmen gibt (13 Prozent).

Zwei Drittel der Befragten von Unternehmen, die keinen Purpose definiert haben, würde sich eine solche Definition wünschen (64 Prozent), jeder Fünfte braucht keinen konkreten Unternehmenspurpose (21 Prozent), jeder Siebte hat dazu keine Meinung (weiss nicht: 15 Prozent).

An der Befragung haben 121 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und PR-Agenturen teilgenommen. (pd/cbe)