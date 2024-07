Swissper: Social-Media-Agentur erweitert Geschäftsfeld

Publiziert am 02.07.2024

Durch die Erweiterung zu einer Full-Social- und Media-Agentur will Swissper flexibler und innovativer auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen können, heisst es in einer Medienmitteilung. «Diese Symbiose ermöglicht es uns, kanalübergreifende Strategien und Storytellings zu entwickeln, welche die Reichweite und Performance unserer Kampagnen erheblich steigern», wird Kevin Toma, Managing Director von Swissper, in der Mitteilung zitiert.

Neben dem bestehenden Mangement-Team verantwortet neu Philip Hohl als weiterer Managing Director den Bereich Media. Mit ihm habe Swissper einen langjährigen, erfahrenen und bestens vernetzten Experten aus der Media- und Agenturbranche gewinnen können, steht in der Medienmitteilung. Zuletzt betreute Hohl bei MediaCom Schweiz Kunden wie Bayer, Baloise oder Emmi. «Die Verlängerung von Social zu Media bietet unzählige Möglichkeiten, die wir nutzen werden, um massgeschneiderte und leistungsstarke Kampagnen zu erstellen. Durch die Kombination unserer Stärken können wir innovative Lösungen anbieten, die Werbetreibenden einen Vorteil gegenüber dem Wettebewerb schafft und weit über traditionelle Methoden und Medien hinausgehen», so Philip Hohl. (pd/nil)