Im World Design Index 2016 – 2020 von iF Design belegt Process als einzige Schweizer Agentur einen Top-25-Platz unter den 700 weltbesten Branding-Agenturen. Diese Auszeichnung erhalte auch deshalb so viel Aussagekraft, weil sie nicht ein einzelnes Jahr berücksichtigt, sondern die Leistung über einen Zeitraum der letzten fünf Jahre, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Unter den 2000 internationalen Designstudios, die im World Design Index bewertet wurden, erhielt Process mit Platz 70 eine weitere Top-Platzierung.

«Wir freuen uns sehr über diese Bewertungen. Die beiden Auszeichnungen sind für uns ebenso eine Würdigung unserer kreativen Schlagkraft wie eine Verpflichtung, dieses Niveau in Zukunft zu halten, wenn nicht auszubauen», wird CEO Andy Stäheli, der vor einem Jahr die Agenturführung übernommen hat, in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)