Nespresso Schweiz: Stefano Goglio ist neuer General Manager

Publiziert am 14.10.2025

Goglio verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen bei Nespresso, wie das Unternehmen mitteilt. Der Italiener startete seine Karriere als B2C-Vertriebsleiter in Italien, wechselte später zur internationalen Zentrale und war dort an der Entwicklung der globalen Trade-Marketing-Strategie beteiligt. Anschliessend leitete er die Märkte Portugal und Italien. In diesen Rollen führte er nach eigenen Angaben Transformationen durch, die die Performance steigerten, darunter die Einführung des Vertuo Systems.

Zuletzt war Goglio Global Head of Out of Home und verantwortete den Aufbau dieses Vertriebskanals. Daneben war er an der Gründung einer Allianz für das Recycling von Aluminiumkapseln in Italien beteiligt.

Goglio erklärt, der Schweizer Markt sei ein «Leuchtturm für Innovation und Exzellenz» in der Organisation. Als neuer Leiter wolle er die lokale Innovationskraft ausbauen und die strategische Rolle des Schweizer Marktes stärken. (pd/nil)