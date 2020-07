Der ästhetisch-chirurgische Schönheitsmarkt entwickle sich rasant und es zeige sich zunehmend schwierig, eine prominente und differenzierte Positionierung zu finden, schreibt Lumina Health in einer Mitteilung. Während Schönheit früher eher über Äusserlichkeiten definiert wurde, basiert das neue Verständnis von Schönheit viel mehr auf der individuellen Ausstrahlung, Authentizität und positiven Selbstwahrnehmung. Genau für diese Philosophie stehe The Clinic.

Lumina Health entwickelte Markenstrategie, Markenname, Markendesign und die digitale Marketingstrategie. Mit dem neuen Look wird die strategische Ausrichtung reflektiert. Der neue Markenname referenziert das wissenschaftlich-medizinische Fundament aller Angebote und bündelt alle Leistungen im Bereich Chirurgie - Medizin - Ästhetik unter einem Namen.

Ein «stilvoller, charismatischer Multichannel-Markenauftritt» mache das für The Clinic charakteristische Schönheitsverständnis über alle Kanäle in der Kommunikation in warmen Farben und differenziertem Design erlebbar. Das neue Markenbild soll Individualität, Selbstbewusstsein und natürliche Schönheit ausstrahlen. Weg von den gängigen Schönheitsklischees und omnipräsenten Datenbank-Fotos hin zu realen Geschichten und authentischen Bildern.