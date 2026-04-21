24translate: Supertext-Vertriebler wechselt zur Konkurrenz

Publiziert am 21.04.2026

Bei 24translate übernimmt er eine neu geschaffene Position, die auf den Ausbau des Geschäfts in der Schweiz und in Deutschland ausgerichtet ist. Das schreibt von Walterskirschen in einer Medienmitteilung in eigener Sache.

24translate gehört seit 2025 zur schwedischen DigitalTolk-Gruppe, die sich selbst als den am schnellsten wachsenden Sprachdienstleister Europas bezeichnet. Das 1999 gegründete Unternehmen 24translate arbeitet mit einem Netzwerk von über 7000 Übersetzern und positioniert sich insbesondere im Bereich regulierter Branchen wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen.

Vor seinem Wechsel zu 24translate arbeitete von Walterskirchen 13 Jahre für Supertext, wo er für Vertrieb und Geschäftsentwicklung zuständig war. Für das Übersetzungsunternehmen betreute er Kunden aus Branchen wie Versicherungen, Finanzen und Gesundheitswesen.

Von Walterskirchen ist auch als Dozent beim MAZ tätig und Jurymitglied beim Art Directors Club Schweiz. Er war zudem an der Entwicklung der ISO- und DIN-Norm für Einfache Sprache beteiligt.(pd/nil)