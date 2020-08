Locarno Film Festival: UBS feiert 40 Jahre Partnerschaft

Auf der Website trifft die Geschichte auf die Zukunft, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. In diesem aussergewöhnlichen Festivaljahr, das ohne Piazza Grande, ohne die allabendlichen Emotionen von 8000 Zuschauerinnen und Zuschauern und ohne Prix du Public UBS auskommen muss, schauen das Festival und die UBS zurück und ergreifen den Moment, um symbolische eine Erzählung zu beginnen.

Sie handelt von den kleinen und grossen Momenten der letzten 73 Jahre. Die neue Website wird ganz im Sinne von «Locarno 2020 – For the Future of Films» Erinnerungen an eine lange und ereignisreiche Geschichte in die Zukunft tragen.

Um den 40. Geburtstag der Partnerschaft zu feiern, haben das Locarno Film Festival und die UBS im Online-Archiv ein Geschenk versteckt. Wer die Website besucht und mit wenigen Klicks an einem Wettbewerb teilnimmt, hat die Chance, ein Experience Package für vier Personen für die 74. Ausgabe des Festivals vom 4. bis 14. August 2021 zu gewinnen.

Das Geschenk umfasst vier VIP-Packages, und damit die Gelegenheit, am Samstagabend, 7. August 2021 über den roten Teppich auf die Piazza Grande zu gehen. Auch eine Übernachtung für vier Personen im Hotel & Lounge Lago Maggiore sowie eine Auswahl von Aktivitäten in der Region Ascona-Locarno, ebenfalls für vier Personen, gehören dazu.

Die Erzählung auf 40yearsubs.locarnofestival.ch fängt damit erst an. Denn Schritt für Schritt, Erinnerung für Erinnerung und Sommer für Sommer wird die heute 73-jährige Geschichte dort weitergeschrieben und präsentiert. Heute wird erzählt, was im Sommer 2019 geschah, bald werden wir erfahren, was aus «Locarno 2020 - For the Future of Films» geworden ist. (pd/lol)