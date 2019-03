Agentur am Flughafen: Weisse Arena überholt digitalen Auftritt

Nach der Renovation und der Erweiterung der Gebäude auf dem Crap Sogn Gion zum «Galaaxy» hat die Weisse Arena Gruppe auch den digitalen Auftritt erneuert. Das 360-Grad-Dienstleistungsunternehmen aus Flims/Laax/Falera ist in der Tourismus- und Freizeitbranche im Alpenraum tätig. Für den Auftrag an Berg gerufen hat die Weisse Arena Gruppe die Agentur am Flughafen, wie es in einer Mitteilung heisst.







«Galaaxy» spreche B2C- und B2B-Kunden an und biete neben verschiedensten Restaurants, Bars und Übernachtungsmöglichkeiten auch einen Workspace und eine Eventplattform. Im «Galaaxy» könne nun auf 2252 Metern über Meer gegessen, gearbeitet, übernachtet und gefeiert werden.







Verantwortlich bei Weisse Arena Gruppe: Eliane Bernasocchi (Marketing- und Verkaufsleiterin), Andrew Westbrook (Teamleiter Marketing); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: Max Eugster (Beratung/Projektleitung, Katie Eugster (Interactive Media Design), Dominique Rutishauser (Art Direction), Maxomedia (Programmierung), Eric Andersson (Icons). (pd/log)