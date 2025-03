Weleda: Weleda präsentiert sich in neuem Gewand

Publiziert am 20.03.2025

Weleda ist mit der Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group durch einen umfassenden Modernisierungsprozess gegangen, der insgesamt zur Erneuerung des Purpose-Unternehmens passt. Eine Premiere für Weleda, da es sich um die erste umfassende Modernisierung des Markenauftritts mit Aktualisierung des Logos in der Geschichte des 1921 gegründeten Unternehmens handelt.

Das Logo bleibt der anthroposophisch inspirierten Schrifttypographie treu, entwickelt sich aber weiter. Auch die Subline verändert sich: Während bisher Bezug auf das Gründungsjahr genommen wurde, soll die neue Subline nun das zentrale Alleinstellungsmerkmal transportiert: «Mit ‹Natural Science› oder ‹Swiss Natural Science› betonen wir unser enormes Heilpflanzenwissen, das wir in über 100 Jahren aufgebaut haben und wie wir dank wissenschaftlicher Forschung daraus die Kraft der Natur aktivieren, und die wirksamsten Produkte entwickeln», wird CMO Susanne Schgaguler in einer Mitteilung zitiert.

Nach den Naturkosmetik-Linien werden auch die Arzneimittel-Verpackungen umgestellt. Auch das Weleda-Symbol wurde modernisiert. Es stehe für Schönheit und Gesundheit in Einklang mit Mensch und Natur, heisst es in der Mitteilung weiter. In einem zwölfmonatigen Prozess hat Weleda zusammen mit der Hamburger Agentur die Marke umfassend verjüngt.

«In Summe ergibt sich ein Markenauftritt, der absolut den Zeitgeist trifft. Das neue Weleda-Logo ist damit ab April überall, wo unsere Kundinnen und Kunden sind: auf Social Media, im Webshop, auf Plattformen und im stationären Handel», sagt Susanne Schgaguler. (pd/awe)