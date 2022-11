«Schlicht, elegant und magnetisch sorgen die Accessoires für Ordnung in der Küche», heisst es in einer Mitteilung über Forster Home. Und die «edlen Materialien» der in der Schweiz designten Produkte würden die Accessoires «mehr als praktisch machen». Dementsprechend habe KSP sie «funktional und ästhetisch» auf der «Küchenbühne» inszeniert.

Der neue Auftritt ist auf forsterhome.ch, Social Media, am POS und in Print zu sehen.

Verantwortlich bei Forster Home: Eva Trochymiuk (Marketing Manager), Joachim Wallishauser (CEO); verantwortlich bei KSP: Jelena Germann (Grafik), Stephanie Waldvogel, (Content Creation, Editing), Barbara Sarras (Text), Uwe Schlupp, Anita Kummer (Creative Direction), Aline Herzog (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (DTP), Daniel Krieg (Strategie und Gesamtverantwortung), Armin Zogbaum (Fotografie),Olivier Yoshitomi (Bildbearbeitung). (pd/tim)