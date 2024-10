Publiziert am 25.10.2024

Vom 8. bis 11. Oktober fand in Kloten die «OPO World» statt, die neue Messe von OPO Oeschger für die Schreiner-, Holz-, Glas- und Metallbaubranche. Dachcom entwickelte den Messeauftritt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der «OPO World» präsentiert OPO Oeschger eine Messe, welche die ganze OPO-Welt an einem Ort vereint. Hier treffen sich Fachleute aus der Schreiner-, Holz-, Glas- und Metallbaubranche, um neue Produkte, Trends und Inspirationen zu entdecken und sich auszutauschen. Hervorgegangen ist die «OPO World» aus der Messe «Schreiner», die sich als wichtiger Treffpunkt für das Schweizer Schreinerhandwerk etabliert hat.

Neu bietet die Messe auf 4800 Quadratmetern noch mehr Aussteller, Marken, Produkte und Dienstleistungen - und den Branchenvertretern eine ideale Plattform, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, schreibt Dachcom. Die «OPO World» sei aber nicht nur Produktschau und Fachveranstaltung – sie biete den Besuchern echte Erlebnisse und nachhaltigen Mehrwert. Davon konnten sich dieses Jahr über 5000 Messebesucher überzeugen.







Dachcom entwickelte für die «OPO World» das neue Naming, die Marke und den Messeauftritt inklusive Messekommunikation, Messe-Signaletik und Design der 6 OPO Themenstände. Die Landingpage www.opoworld.ch bündelt alle Informationen rund um die «OPO World», ebenso begleitete der handliche Messeführer «Pocket-World» die Besucher auf der Messe.

Das Key Visual der «OPO World» stellt eine Welt dar, in der verschiedene Materialien und Produkte aus der Schreiner-, Holz-, Glas- und Metallbaubranche einem kompakten Ganzen verschmelzen. Die 3D-animierte Welt entfalte ihre Wirkung sowohl in dynamischen als auch in statischen Formen und präge die gesamte Messekommunikation, schreibt Dachcom. (pd/wid)