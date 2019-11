Firmenübernahme: Wirz kauft Caviezel Communications

Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von professioneller Public Affairs wird als Kommunikationsdisziplin immer wichtiger. Denn Unternehmen, Verbände, Verwaltungen, aber auch die Gesellschaft wollen frühzeitig in die politischen Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden und aktiv daran teilnehmen. Wirz Public Affairs soll Kunden darin unterstützen, diesen Dialog an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft künftig noch gezielter führen zu können, heisst es in der Mitteilung dazu.

Thomas Städeli, CEO von Wirz Brand Relations und Mitinhaber der Wirz Gruppe, zeigt sich erfreut: «Die Markenkompetenzen von Wirz Brand Relations und die Erfahrung von Christoph Caviezel im Thema Public Affairs ergänzen sich hervorragend. Das erweiterte Angebot deckt eine wichtige und vor allem sehr aktuelle Kommunikationsdisziplin ab.»

Christoph Caviezel bringt viel Erfahrung in der politischen Kommunikation mit. Nach Abschluss seines Jus-Studiums an der Universität Fribourg war er in verschiedenen Unternehmungen im Bereich der Kommunikation tätig. 2004 wurde er persönlicher Mitarbeiter von Bundesrat Joseph Deiss im Eidg. Volkswirtschaftsdepartement. Danach betreute er zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft in der politischen Kommunikation.

«Ich freue mich sehr, Teil der Wirz Gruppe zu sein. Erfolgreiche Public-Affairs-Kommunikation ist immer ein Zusammenspiel von Strategie und Inhalt, Design und Technologie. Mit der Nähe zu den Spezialisten der Gruppe und dem neuen Standort am Hirschengraben in Bern können die Kunden umfassend betreut und begleitet werden», wird Caviezel zitiert. (pd/wid)