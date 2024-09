Ringier Medien Schweiz: Yvonne Seitz-Strittmatter wird neu HR-Chefin

Publiziert am 12.09.2024

Yvonne Seitz-Strittmatter verfüge über einen breiten Leistungsausweis in strategischer und operativer HR-Führung in verschiedenen Branchen, schreibt Ringier Medien Schweiz in einer Medienmitteilung. Bis zu ihrem Wechsel zu RMS war sie seit 2023 als Head People & Culture bei WePractice/Medbase tätig.

Davor war sie als Geschäftsleitungsmitglied der Abacus Research AG verantwortliche Head HR, CSR & Communication. Von 2015 bis 2021 war Yvonne Seitz-Strittmatter bei AXA Schweiz tätig. Zunächst als Leitung des Bereichs Diversity, Culture & Engagement, ab 2019 als HR Business Partner.

Ihre berufliche Laufbahn begann Yvonne Seitz-Strittmatter als Redaktorin und Moderatorin bei SRF und 3sat sowie als freie Journalistin für verschiedene Schweizer Medien. Sie hat einen Master Phil. I der Universität Bern.

Als Head HR von RMS berichtet Yvonne Seitz-Strittmacher an Marieke Bos van den Berg, Chief People Officer der Ringier-Gruppe. (pd/nil)