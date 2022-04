Seit Anfang Juli 2018 vermarktet Ringier Sports den Traditionsclub FC Zürich, der in der höchsten Schweizer Profi-Fussball-Liga spielt. Der Ringier-Sports-Vermarktungsauftrag bezieht sich auf sämtliche kommerziellen Medien- und Sponsoringrechte. Am 30. Juni 2022 läuft der Vertrag aus. Beide Parteien haben sich darauf verständigt, diesen auf die neue Saison hin nicht zu verlängern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Alexander Grimm, CEO von Ringier Sports, sagt laut Mitteilung: «Wir bedanken uns für die angenehme und gute Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren mit einem der erfolgreichsten Schweizer Clubs und wünschen dem FC Zürich, seinen Partnern und Sponsoren weiterhin viel Erfolg in der Credit Suisse Super League.» (pd/mj)