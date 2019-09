Der reichste Showmaster aller Zeiten

Als RTL im September 1999 mit dem Quiz «Wer wird Millionär?» startete, hatte niemand geahnt, dass daraus ein Dauerbrenner und eine Kultshow werden könnte. Nach 20 Jahren befindet sich diese immer noch an der Spitze der Publikumsgunst. Gegen fünf Millionen Zuschauer (davon ein Drittel 14- bis 49-Jährige) sind jeden Montagabend dabei. Eine Ende von WWM ist nicht abzusehen.

Die wöchentliche Quizshow ist für RTL ein dickes Geschäft. In den fast 1500 Folgen mit 35'000 gestellten Fragen haben es bislang nur gerade 15 von rund 2800 klugen Kandidaten zum Millionär geschafft. Im Schnitt werden pro WWM-Episode zirka 80'000 Euro ausbezahlt. So richtig reich wurde nur Günther Jauch. RTL lässt für die Schlagfertigkeit, süffisanten Kommentare und Fotzeleien seines Starmoderators aktuell 125'000 Euro springen. Pro Folge, versteht sich. Mit seinen weiteren TV-Tätigkeiten kommt der vielseitige und schaffensfreudige 63-Jährige auf ein Jahreseinkommen von über 10 Millionen Euro. Und ist damit im ganzen deutschsprachigen Raum seit vielen Jahren der bestverdienende und damit reichste TV-Star aller Zeiten. Jauch ist für seine Sparsamkeit bekannt. Es gibt Leute, die bezeichnen ihn als geizig.

Finanziell konnte selbst Grossverdiener Thomas Gottschalk (69) zu keiner Zeit mithalten. Er sagt: «Ich war bei weitem nie so fleissig wie mein Freund Günther. Er ist der unermüdlichste aller Kollegen.» Die beiden sind verbunden, seit sie in den 1980er-Jahren beim Bayerischen Rundfunk zusammengearbeitet haben. Jauch war BR-Korrespondent in der damaligen Hauptstadt Bonn. Weil ihm Günthers Gewitzt- und Schlagfertigkeit aufgefallen war, holte ihn Gottschalk in die Unterhaltung. Jauch betont übrigens häufig: «Duzen dürfen mich nur Kinder und Thomas Gottschalk.» Stimmt tatsächlich – fast.

Mit einem Bekanntheitsgrad von 98,4 Prozent ist Günther Jauch einer der berühmtesten Deutschen. Er lebt mit seiner Familie zurückgezogen im eigenen, von ihm vor dem Abbruch geretteten Schloss in Potsdam. Interviews gibt er höchst selten. Im Frühjahr verkaufte er seine lukrative TV-Produktionsfirma i&u an den Finanzinvestor KKR (unter anderem grösster Aktionär beim Springer-Verlag). Jauch, mit praktisch allen deutschen TV-Preisen, Auszeichnungen und Ehrungen gekrönt, will mehr Zeit haben für sein Weingut Othegraven (Rheinland-Pfalz).