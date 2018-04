Datenskandal um Facebook

Behebung der Probleme dauert «einige Jahre»

Mark Zuckerberg äusserte sich in einem Interview zum Datenskandal. Er wünschte, er könnte alle diese Probleme in drei oder sechs Monaten lösen, doch sei eine «längere Zeitspanne» nötig. Aber Facebook werde sich aus «diesem Loch herausgraben».

Mark Zuckerberg spricht in einem Interview über das härteste Jahr seiner Firma und über das, was noch kommt. (Bild: AP Photo/Jeff Roberson via Keystone)