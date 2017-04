Swisscom: Der UPC mit Gang an die Weko gedroht

Im 2016 ist Swisscom bei der Vergabe der Eishockey-Übertragungsrechte der UPC unterlegen (persoenlich.com berichtete). Swisscom-CEO Urs Schaeppi fordert nun in der «SonntagsZeitung»: «Diese Sportrechte müssen breit verteilt werden.» Für die UPC müssen beim Eishockey laut Schaeppi die gleichen Regeln gelten wie beim Fussball, wo die Wettbewerbskommission von der Swisscom gefordert hat, dass diese auch anderen Sendern Zugang zu den Spielübertragungen gibt.



Schaeppi deutet an, dass die Swisscom bei den Eishockeyspielen gegen die UPC an die Wettbewerbskommission gelangen könnte. «Sagen wir es so: Wir werden alles dafür tun, dass wir unseren 1,5 Millionen Kunden die Spiele der Eishockey-Nationalliga A zeigen können.» (SoZ/cbe)