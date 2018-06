Monami: Ein Konzert mitten in der Bahnhofshalle

Die Schweizer Popband Pegasus verfügt über einen neuen Musikclip. Das Video zur Single «Metropolitans» wurde aber nicht von klassischen Musikfilmern gedreht, sondern von der Zürcher Content-Agentur Monami. Dementsprechend wurde dabei auch auf ordentlich Storytelling gesetzt. So stellte die Agentur für den Dreh inmitten des Zürcher Hauptbahnhofs ein Piano in die Halle – und prompt begannen zahlreiche Passanten in die Tasten zu hauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als sich schliesslich Pegasus-Frontmann Noah Veraguth überraschend ans Klavier gesetzt habe, sei die Bahnhofshalle innert Kürze rappelvoll gewesen, heisst es. «Es entstanden überraschende, emotionale und berührende Momente, welche den Inhalt des Songs visualisieren und mit der Kamera eingefangen werden konnten», schreibt die Agentur. Ein erster Teaser zum Video kam auf Facebook bereits auf rund 150’000 Views und erzielte auch auf Instagram und YouTube anschauliche Reichweiten.

Die spontanen Momentaufnahmen entwickelten sich zusammen mit dem Song zu einem Viralclip und weiter zu einem dreieinhalbminütigen offiziellen Musikvideo – und zeigte auf den Song und das Album der Band direkten positiven Impact auf die Verkaufs- und Airplaycharts.

Für Monami war es derweil nicht der erste Ausflug ins musikalisches Gefilde – ein Videoclip für den Elektronika-Act Wandervogel wurde dereinst laut eigenen Angaben schon millionenfach angeklickt. Vom Aufwand her setzte der Pegasus-Dreh aber eine neue Messlatte – so bestand das Team am Set gemäss Monami aus über einem Dutzend Leuten.

Für Coop am Grill

Überhaupt scheint es für die junge Agentur ein aufregender Sommer zu werden. Neben diversen Neukunden hält Monami auch den Content-Lead für die Grill-Kampagne von Coop inne. Dafür werden aktuell zahlreiche Inhalte konzipiert und umgesetzt. Unter anderem reisten Vertreter der Agentur quer durch die Schweiz, um die schönsten Feuerstellen des Landes aufzuspüren. Zudem wurden Grillvelos und ein Floss gebaut, neue BBQ-Schürzen kreiert oder eine Metzger-Serie gedreht, die bald auf den Kanälen des Detaillisten zu sehen sein soll.

