Takondi: Mehr Beauty-Tipps mit Augmented Reality

In den vier Beauty-Bereichen Hair, Nail, Cosmetics und Feet bietet Dobi-Inter ein umfassendes Sortiment an Produkten für Profis. Nun ergänzt das Unternehmen das digitale Angebot mit Augmented Reality in der Dobi-App, schreibt die verantwortliche Digitalagentur Takondi in einer Mitteilung.





Seit Januar 2018 können die Kunden mit ihren Smartphones diverse Seiten der Inspirations-Magazine und ausgewählte Poster in den Beauty-Fachmärkten mit der App scannen und so zusätzliche Inspirationen, Tipps, Tutorials und wöchentlich wechselnde Angebote zu sehen bekommen.

Die App steht für iOS und Android frei in den App-Stores zur Verfügung. Sie basiert gemäss Mitteilung auf dem Tartt-White Label-App-Angebot, welches Takondi zusammen mit der Firma Tartt entwickelt hat. Das visuelle Erscheinungsbild der App wurde von der Die GmbH, der Hausagentur von Dobi-Inter, entwickelt.







Verantwortlich bei Dobi-Inter: Loredana Andreoli (Marketingleitung), Claudio Caspari (Digital Marketing Manager). Verantwortlich bei Die GmbH: Sabrina Hunziker (CD), Noemi Monteduro (Grafik), Erika Röthlin (Grafik). Verantwortlich bei Takondi: Matthias Känzig (Beratung, Konzeption, Projektleitung), Jonathan Werner (Programmierung). (pd/maw)