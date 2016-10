ProPublica: Plugin deckt Facebook-Spionage auf

Der US-amerikanische Non-Profit-Newsdesk «ProPublica» hat eine Browser-Erweiterung für Chrome entwickelt, die Usern zeigt, welche Daten Facebook über sie gespeichert hat.

Die Social-Media-Plattform hat über zwei Milliarden Nutzer, von denen sie regelmässig Daten mithilfe deren Online-Aktivitäten erhebt. Nun können interessiere Nutzer Einsicht nehmen und die Angaben auf ihre Richtigkeit prüfen. Das neue Plugin ermöglicht sogar eine Bewertung der Daten in Sachen Korrektheit.

Crowdsourcing von @ProPublica: Breaking the Black Box: What Facebook Knows About You: https://t.co/qAty4hnPvQ via @correctiv_org-Newsletter