Influencer-Check: Roger Federer ist Instagram-King

Wer hat auf Insta besonders viel Einfluss? Ein neues Ranking gibt ab sofort jeden Monat Aufschluss darüber. Lanciert haben es die Kommunikationsagentur Jung von Matt/Limmat, die Influencer-Marketing-Plattform Reachbird und die Universität St. Gallen. Auf influencer-check.ch erhält jeder Einblick in die Rangliste, die aus über 10'000 Schweizer Influencern die Sieger kürt. Es zählt nicht nur die Anzahl Follower, sondern: Ein Algorithmus bewert sieben Indiaktoren (siehe Abbildung):

«Erfolgreiches Influencer Marketing kombiniert die Eigenschaften der Marke mit dem Produkt-USP sowie der Influencer-DNA. In dieser Schnittmenge entstehen authentische und relevante Inhalte. Dank dem Algorithmus sind wir bei der Auswahl besser», sagt Cyrill Hauser, Geschäftsleitungsmitglied von Jung von Matt/Limmat, laut einer Mitteilung der Initianten.





Cruising into the next round Ein Beitrag geteilt von Roger Federer (@rogerfederer) am Mär 14, 2017 um 11:04 PDT





Sieger des ersten Top-Ten-Gesamtranking ist der Schweizer Tennisspieler Roger Federer. Platz zwei besetzt der kroatisch-schweizerischer Fussballspieler Ivan Rakitic. Und auf Platz drei schafft es die Reisebloggerin Mango Buttlerfly. Auch die Fitness-Influencerin Debora Gabriella Cicciolina, der vor allem durch Youtube bekannten Westschweizer Le Grand JD oder der Account @swissposters, der auf Schweizer Strassen Plakate mit auffälligem Graphic Design fotografiert, sind in den Topten gelistet:



Ein zentrales Anliegen der Beteiligten ist es, dass sich das Ranking nicht bloss an der Followerzahl orientiert. Darum bestimmen sieben Indikatoren den Bewertungsalgorithmus (siehe Abbildung oben). «Viele andere Rankings basieren rein auf der Followerzahl der Accounts oder schreiben diesem Wert eine grosse Bedeutung zu. Wir bieten mit unserem Ranking eine Alternative, die sich dem tatsächlichen Einfluss nähert», wird Martin Faltl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität St. Gallen, in der Mitteilung zitiert. Dass das gelungen sei, zeige die Tatsache, dass in den Topten sowohl sehr grosse Accounts wie Roger Federer vertreten seien, aber auch deutlich kleinere einflussreiche Accounts. So liegt denn auch Roger Federer trotz halb so vieler Follower wie Ivan Rakitic im Ranking vor dem Fussballer des FC Barcelona.

Wie das Februar-Ranking weiter zeigt, findet man in der aktuellen Rangliste weder nur die typischen Schweizer Prominenten, die auch ausserhalb von Instagram einen hohen Bekanntheisgrad aufweisen, noch ausschliesslich die grossen Instagram-Stars. «Vor allem die sehr grossen Accounts haben im Januar einen deutlichen Followerrückgang erfahren müssen und hatten einen sehr hohen Anteil an Werbepostings. Dies hatte einen grossen Einfluss auf das Ranking, welches eine wachsende Community und eine tiefe Anzahl an Werbeplatzierungen belohnt», erklärt Julian Freese, Chief Marketing Officer von Reachbird.

Junge nutzen häufiger Instagram als Facebook

Mit der steigenden Kaufkraft der Social-Media-affinen Zielgruppe werde Influencer Marketing weiter an Bedeutung gewinnen, sind die Rankingmacher überzeugt.

Besonders interessant für den Werbemarkt seien Influencer auf Instagram, weil diese Plattform in der Schweiz neben Youtube in der jungen Zielgruppe häufig genutzt wird. Laut dem «IGEM-digiMonitor», welcher Ende Jahr erschienen ist, hat Instagram kräftig zugelegt und sogar Facebook überflügelt. 67 Prozent der 15- bis 24-Jährigen in der Schweiz nutzen die Plattform (persoenlich.com berichtete). Deshalb haben sich die Initianten entschieden, sich mit dem Ranking auf Instagram zu konzentrieren.

Das Ranking analysiert etwas mehr als 10'000 Instagram-Influencer mit über 1000 Followern. Neben des Top-Ten-Influencer-Gesamtrankings werden auch Newcomer unter 5000 Follower in einer eigenen Sparte gelistet. Ebenso beleuchten die Initianten jeden Monat eine von insgesamt 14 Kategorien und erstellen ein gesondertes Ranking der erfolgreichsten Influencer bestimmter Themen wie Fashion, Sport, Travel, Food oder Technik.

Auf der Website zudem einsehbar: die nach Engagement (Likes und Kommentare) erfolgreichsten Kampagnen-Posts des vergangenen Monats. (pd/wid/eh)