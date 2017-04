Bachelorette: Eli Simic ist Nachfolgerin von Zaklina

Ab Montag, 24. April, um 20:15 Uhr sucht die neue Bachelorette Eli Simic unter 21 Single-Männern ihren «Mr. Right», wie es in einer Mitteilung heisst. An den Stränden Thailands buhlen die Kandidaten um die Junggesellin. Am Ende jeder der insgesamt neun Folgen vergibt Eli rote Rosen an diejenigen Herren, mit denen sie gerne noch weitere Stunden verbringen möchte. Beim Finale verschenkt «Die Bachelorette» die letzte Rose an den Mann, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann.

Die 28-jährige Eli Simic ist ausgebildete Make-up-Artistin und Finanzberaterin. Schon als Kind zog es die St. Gallerin mit serbischen Wurzeln auf die Bühne, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Heute lebt sie ihren Traumjob und ihre Passion zur Magie als «Quick-Change»-Artistin aus. Die Bachelorette wechselt auf spektakuläre Weise die Kleider und hält den Guinness-World-Rekord für die meisten Kostümwechsel in kürzester Zeit.

Vor einem Jahr fand Zaklina als Bachelorette mit Michael ihre Liebe in Thailand (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)