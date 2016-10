Yvonne Eisenring: Feierliche Taufe des ersten Buches

Rund 150 Gäste feierten in Michel Péclards Rooftop-Restaurant der Modissa in Zürich das erste Buch von Yvonne Eisenring. Wie am – von Made Marketing organisierten – Anlass am Dienstagabend verkündet wurde, war das Buch zwei Tage nach Verkaufsstart bereits auf der Bestsellerliste. In der Schweiz war Eisenrings Erstling «Ein Jahr für die Liebe – 1 Jahr, 12 Länder, 50 Dates» aus dem Orell Füssli Verlag kurzzeitig nicht lieferbar, Bücher aus Deutschland wurden in die Schweiz zurückgeholt. Die zweite Auflage ist im Druck.

Dieser Erfolg basiert auch auf dem grossen persönlichen Engagement der Ex-TeleZüri-Videojournalistin. Die 29-Jährige stand für diverse Interviews zur Verfügung. So berichteten nach persoenlich.com beispielsweise auch «20 Minuten», «Blick», die «Annabelle» und viele weitere. Sie war Gast in der TV-Sendung «TalkTäglich», und am Freitag öffnet Patricia Boser im «Lifestyle» Eisenrings Kühlschrank. (cbe)