Allianz Cinema: «Film ab!» auf der Leinwand vor Seekulisse

Beim Premieren-Film «The Circle» handelt es sich um einen packenden Internet-Thriller mit Emma Watson und Tom Hanks. Watson alias Mae wird darin Teil eines gefährlichen Experiments bei einem mächtigen Online-Konzern. Die mit Spannung erwartete Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Dave Eggers werde die Besucher nach der Vorführung vom Donnerstagabend anders auf das Internet und Social Media blicken lassen. «Parallelen der Filmhandlung zur Realität seien nämlich nicht ausgeschlossen...», schreiben die Veranstalter in ihrer Mitteilung zum Event.

Am Freitag folgt die Schweizer Erfolgsproduktion «Die göttliche Ordnung». In dieser kommt der Dorffrieden ins Wanken, als sich die junge Hausfrau Nora fürs Frauenstimmrecht einzusetzen beginnt (persoenlich.com berichtete). Der Kino-Hit von Regisseurin Petra Volpe - welche das «Allianz Cinema» mit ihrer Anwesenheit beehren wird - hat im März bei der Verleihung des Schweizer Filmpreises dreimal einen «Quartz» erhalten.

Im Rahmen der Kooperation mit dem «Zurich Film Festival» wird am 26. Juli der Thriller «Hell or High Water» gezeigt. Daneben warten mit «Moonlight», «La La Land», «Sully» und «Lion» weitere Highlights der Kinojahre 2016 und 2017.

Das «Allianz Cinema Zürich» findet vom 20. Juli bis am 20. August am Zürichhorn statt. Das gesamte Programm kann auf allianzcinema.ch/zuerich/programm eingesehen werden.

Eintrittskarten sind auf allianzcinema.ch oder im Cinema-Tickethäuschen am Bellevue Zürich, in allen Starticket-Verkaufsstellen sowie in begrenzter Anzahl an der Abendkasse. (pd/eh)