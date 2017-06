Solothurner Filmtage

Res Strehle in den Vorstand gewählt

Der ehemalige «Tages-Anzeiger»-Chefredaktor folgt auf Christoph Beat Graber.

Der MAZ-Präsident Res Strehle, hier 2014 am Schweizer Medienkongress in Interlaken, wurde in den Vorstand der Solothurner Filmtage gewählt. (Bild: Keystone/Anthony Anex)