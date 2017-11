Hans Peter Brugger: Werber präsentiert sieben Wunderübungen

Bewegung ist die beste Medizin. Es braucht nicht viel. Schon wenige regelmässige körperliche Aktivitäten zeigen positive Wirkungen. Genau dies macht das Büchlein «Fit mit Jacob» zum Thema. Kater Jacob verrät darin sein Geheimnis für Beweglichkeit, Lebenslust und Geschmeidigkeit in allen Lebenslagen.



Geschrieben wurde «Fit mit Jacob» von Werber Hans Peter Brugger. Das Büchlein ist eine Kooperation mit dem Künstler Sven Hartmann, der Lehrer an der ZHdK und der Kunstgewerbeschule in Basel war. Gestaltet wurde es von Walter Rüegg, erschienen ist es dieser Tage im Wörterseh Verlag. Das Buch wird an einer Vernissage am 24. November in Basel vorgestellt.



«Fit mit Jacob» mache den Auftakt, schreibt Brugger in einer Einladung zur Vernissage. Weitere Themen-Bändchen sollen folgen. Zudem sei auch eine Cartoon-Serie in Vorbereitung. (cbe)