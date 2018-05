Thjnk Zürich: «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher»

Pro Infirmis will mit Klischees brechen. Die neue Sensibilisierungskampagne soll auf die Lachmuskeln zielen statt auf die Tränendrüsen, dies schreibt Thjnk in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Zudem zeige sie Menschen mit Behinderung als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. «Eine inklusive Gesellschaft anerkennt die Vielfalt der Menschen als Stärke. Dafür macht sich Pro Infirmis stark», heisst es weiter.

Das Lachen bleibt im Hals stecken

Der Kampagnenfilm will anhand komischer Alltagsituationen Gemeinsamkeiten hervorheben, um zum Weiterdenken anzuregen. «Denn hinter diesen Gemeinsamkeiten können im Alltag von Menschen mit Behinderung Lebensumstände stehen, bei denen einem das Lachen im Hals stecken bleibt: Wer eine Behinderung hat, ist beispielsweise überdurchschnittlich oft von Armut betroffen oder findet halb so oft eine Arbeitsstelle», schreibt Thjnk weiter. Für Menschen mit einer körperlichen Behinderung gebe es einen sehr begrenzten Wohnungsmarkt und die meisten kulturellen Angebote seien nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Song von Harry Belafonte

In den Filmszenen sollten sich viele wiedererkennen. Und da dürfe zwischendurch «auch mal ein herzhaftes S***!» nicht fehlen, so Thjink. So lautet der Claim: «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher.​» Der 100-sekündige Film für Online und Kino wurde von Regisseur Jon Barber umgesetzt. Innert drei Tagen wurden Vignetten mit 13 Protagonisten gedreht. Der Song ​«​Jump down, spin around​» ​stammt von Harry Belafonte und ist laut der Agentur «eine kleine Trouvaille aus dem Jahr 1957». Der 91-jährige Belafonte lebt in New York Harlem. Er habe den Song extra für dieses Projekt zur Verfügung gestellt.