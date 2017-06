Valencia Kommunikation: Auf die Volljährigkeit angestossen

Gegründet wurde die Agentur unter dem Namen MRG Communications im Jahr 1999 von Andreas Mesmer, Marco Rosenberg und Michael Gerber und bezog mit anfangs fünf Mitarbeitern bescheidene Räumlichkeiten in Muttenz, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. «Schon bei der Gründung war unser Ziel, dass wir eine Grösse erreichen wollten, bei der man auch komplexe Budgets stemmen kann», wird Rosenberg darin zitiert.

Die Agentur sei erfolgreich gewesen; neue Kunden, Budgets für integrierte Kampagnen und mehr Mitarbeiter. Das habe nach neuen Räumlichkeiten verlangt und so habe die Agentur bereits Ende 1999 die Büros an der zentral gelegenen Steinentorstrasse in Basel bezogen. An diesem Standort hätten kontinuierlich Büro- und Atelierräume hinzugemietet werden können.

Die Partner von Valencia.

Zwei Jahre nach dem Austritt Andreas Mesmers aus der Firma wechselte 2007 die Agentur den Namen zu Valencia Kommunikation – eine Referenz an einen Firmenausflug in die spanische Hafenstadt, in welcher damals der America’s Cup vorbereitet wurde. Unterdessen sind die langjährigen Mitarbeiter und Creative Directors Tommy Schilling und Simone Fluri an der Firma beteiligt, wie es weiter heisst. 2016 übernahm Valencia die Typo-3-Webagentur Cab services AG mit rund 23 Mitarbeitern und verstärkte damit ihr digitales Know-how.

Und jetzt ist Valencia volljährig; eine etablierte Agentur mit rund 80 Mitarbeitern, einem eindrücklichen Kundenportfolio von Coop über Feldschlösschen bis zum FC Basel und mit einem festen Platz in der Schweizer Werbebranche. «Die Agentur steht auf soliden Beinen. Für die neuen Herausforderungen einer zunehmend digitalen Kommunikations-Zukunft sind wir bestens aufgestellt», lässt sich CEO Michael Gerber zitieren. Die Agentur möchte ihre Kunden laut eignen Angaben in Zukunft noch mehr inspirieren und gemeinsam zu besten Ergebnissen führen. Dazu gehöre auch das in diese Richtung ausgebaute Standbein in Zürich, welches speziell auf innovative Online- und Mobile-Projekte ausgerichtet sei und noch Mitte Jahr von sich hören lassen werde.

Thomas Schwetje (Coop) und Michael Gerber

Die Agentur lege grossen Wert auf Nachhaltigkeit. «Wir setzen auf ressourcenschonendes Arbeiten und nehmen unsere soziale Verantwortung auch im Ausbildungsbereich wahr», sagt Gerber weiter.

Tommy Schilling, Sacha Zuberbühler (Coop), Frédérique Mathys

Zum Geburtstag habe sich Valencia eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen. «Wir wollten etwas Universelles an die Gesellschaft zurückgeben, dass unsere nachhaltige Firmenphilosophie wiederspiegelt», lässt sich Creative Director und Partner Tommy Schilling zitieren. Um was es sich dabei handle, werde aber noch nicht verraten, genauere Informationen zu diesem Projekt würden in Kürze folgen. (pd/tim)