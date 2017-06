Cannes Lions 2017: Das sind die internationalen Favoriten

Es sind über 40'000 Einreichungen dieses Jahr bei den Cannes-Lions, doch nur etwa drei Prozent werden einen Löwen erhalten. persoenlich.com zeigt fünf bemerkenswerte Arbeiten unter den Top-Löwen-Anwärtern:



1. Fearless Girl (McCann New York für State Street Global Advisors)

Details siehe z.B. creativity-online.com





2. The Ostrich (Leo Burnett Chicago für Samsung)





3. Time is Precious (Wieden + Kennedy Portland für Nike)





4. Gravity Cat (Hakuhodo Tokyo für Sony)





5. We're the Superhumans (4Creative London für Channel 4 Paralympics)



Diese fünf Arbeiten sind Teil der Cannes Predictions von Leo Burnett Worldwide. Die Agentur hat am 14. Juni seine diesjährigen Cannes Predictions veröffentlicht. Auch in Zürich war die sogenannte Cannes-Rolle zu sehen. Rund 30 Werbeinteressierte nahmen sich am Donnerstag über Mittag Zeit, die 25 Arbeiten anzuschauen und Tipps für den Grand-Prix-Sieg abzugeben.

Auch die Schweiz ist mit 443 Einreichungen an der Löwenjagd beteiligt. Das Festival findet vom 17. bis 24. Juni statt. persoenlich.com wird vor Ort sein und über das Abschneiden der Schweizer berichten. (eh)