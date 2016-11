Hotz Brand Consultants: Dominik Streich wird Creative Director

Dominik Streich übernimmt bei Hotz Brand Consultants die Leitung des Design-Teams. Der Brand-Design-Spezialist verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption und Entwicklung von Markenauftritten, die sich auf den unterschiedlichsten Touchpoints spielen lassen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Nach dem Erwerb eines Diploms in Visueller Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) startete Streich seine internationale Karriere vor mehr als 12 Jahren bei Meta Design in Berlin, bevor er über KSP zu Zintzmeyer & Lux Zürich wechselte. Während seiner vier Jahre dort entwickelte er unter anderem die neuen Markenauftritte der Liechtensteinischen Landesbank und von Jura mit. Anschliessend zog es ihn zu Interbrand Amsterdam und Interbrand London, wo er seine Kreativität in den Dienst von Marken wie Philips, Opel, Belgian Post, Heineken oder Onitsuka Tiger setzte. 2014 machte er sich selbständig und arbeitete in London als Freelance Design Director für renommierte Agenturen wie R/GA, BrandCap oder Bisqit.

Unter Führung von Dominik Streich werde das Design-Team konsequent weiter auf die Herausforderungen von Marken im digitalen Zeitalter ausgerichtet, heisst es in der Mitteilung weiter. Unterstützt wird Streich dabei von Patrick Ensslin, der als Brand Experience Director unter anderem das Rapid Prototyping an allen innovativen wie auch an bewährten Marken-Touchpoints vorantreibt. (pd)