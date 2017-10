Leading Swiss Agencies: Farner Consulting tritt dem Verband bei

Farner Consulting ist neu Mitglied von Leading Swiss Agencies, dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz. Die Full-Service-Agentur erweitert den Mitgliederkreis des Verbandes ab Oktober, wie es in einer Mitteilung des LSA heisst. Dabei seien sich Farner und LSA nicht unbekannt.

Im November 2016 erfolgte der Zusammenschluss mit dem damaligen LSA-Mitglied YJOO Communications und somit der strategische Ausbau der Kompetenzen in den Bereichen Kreation und Brand Communications in Zürich und St. Gallen. 1951 gegründet, etabliert sich die erste PR-Agentur der Schweiz über ihre Pionierarbeit in Public Affairs, Corporate Communications und Campaigning bald als führendes Unternehmen der damals noch jungen Branche. Heute steht Farner für einen vollständig integrierten Ansatz in der Beratung und Umsetzung und betreibt neben PR und Corporate Communications auch Units für Digital Marketing, Werbung & Events, Change und Brand Communications.

«Der Medienwandel und die Transformation auf Kundenseite fordern uns als Dienstleister heraus, nicht mehr in Silos, sondern in integrierten und multidisziplinären Teams zu arbeiten», wird Roman Geiser, CEO & Managing Partner von Farner, in der Mitteilung zitiert. Zu diesem Zweck habe Farner die klassischen Disziplinen der PR über viele Jahre ergänzt. Services wie Werbung, digitales Marketing, Brand Communications und Event Management gehörten heute ganz selbstverständlich zum 360-Grad-Angebot der Agentur. Mit dieser Full-Service-Strategie passe man in die Ausrichtung der LSA. (pd/wid)