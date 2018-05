Agentur am Flughafen: Grosse Party zum 25. Jubiläum

Grosser Bahnhof im äussersten Osten der Schweiz. Die Agentur am Flughafen feierte am Freitagabend an ihrem Hauptsitz beim Flughafen Altenrhein ihr 25-jähriges Jubiläum. 210 Gäste, auch viele von auswärts, gratulierten den Firmengründern René Eugster und seiner Ehefrau Patrizia. Eugster betonte in seiner Begrüssungsrede, dass es nicht selbstverständlich sei, dass sich eine Kleinagentur mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem hartumkämpften nationalen Markt durchsetzen könne. Gerade in der Kategorie «Direct Marketing» konnte die «Agentur am Flughafen», die dem Verband Leading Swiss Agencies angehört, in der Vergangenheit viele Preise gewinnen. Eugster freute sich sichtlich, dass seine Kinder in der Agentur mitarbeiten und somit den Fortbestand seines Unternehmens garantieren.

Ein Höhepunkt des Abends war ein Theaterstück, welches von professionellen Schauspielern aufgeführt wurde, und die Agentur und die Werbebranche karikierte. Geschrieben hat es der St. Galler Autor Stefan Milius, Regie führte Florian Rexer. Musikalisch umrandet wurde das Fest von den Blue Dogs Under und einer Feuershow von Jennifer Gasser aus der gleichnamigen Zirkusdynastie, die für grosse Begeisterung sorgte.

«Unsere Randlage ist Fluch und Segen zugleich», betonte Firmengründer René Eugster gegenüber persoenlich.com. Am Freitagabend war es vor allem Segen. (ma)