Spot Werbung: Hotel-Legende neu in Szene gesetzt

Das Kulm Hotel St. Moritz war Geburtsort der Winterferien, sein Gründer Johannes Badrutt hat Tourismusgeschichte geschrieben. Heute verbindet das Kulm Hotel St. Moritz die Faszination seiner Tradition und bewegten Geschichte mit Gastfreundschaft und modernem Serviceverständnis auf Fünf-Sterne-Niveau.

Passend dazu hat Spot Werbung den Webauftritt der St. Moritzer Hotel-Legende neu in Szene gesetzt. Und dabei besonders auf eine eigene Bildsprache, magazinartige Gestaltung und Storytelling geachtet, die die Positionierung und die Vorzüge des Hotels unterstreichen. So erzählt beispielsweise eine Mutter über Ihre Familienferien oder der Golfplatz-Architekt verrät, was Golfen in St. Moritz einzigartig macht, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.







Klicken zum Vergrössern.



Klicken zum Vergrössern.

Dank der Programmierung in Responsive Design wird die Webseite auf Smartphones und Tablets auf die jeweilige Bildschirmgrösse abgestimmt angezeigt. Die Inhalte bleiben dabei die gleichen wie auf der «normalen» Webseiten-Version für Computer-Bildschirme. So sind auch von unterwegs ständig alle Inhalte von www.kulm.com komfortabel abrufbar. (pd/cbe)