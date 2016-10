Jung von Matt/Limmat: Innerschweizer wählen urdemokratisch ein neues Bier

Die Brauerei Eichhof hat zusammen mit der Innerschweizer Bevölkerung ein neues Bier gesucht, wie Heineken Switzerland in einer Mitteilung schreibt. Nun sind die Würfel gefallen.

Die Innerschweizer Bevölkerung habe «urdemokratisch» ein neues Bier gewählt und sich klar für «Eichhof Honig» entschieden. Es wird als sechstes Eichhof-Spezialitätenbier lanciert und ist bereits ab November erhältlich.

Während vier Monaten war die Eichhof-Kampagne «Neugebrautes aus Luzern» mit einer Degustationstour quer durch die Innerschweiz unterwegs. Von Altdorf bis Sursee konnte das Publikum drei frische Bierstile testen und bewerten. Mit einem Stimmenanteil von 45 Prozent war laut der Mitteilung die Geschmacksrichtung Honig klar am beliebtesten vor Weisse Eiche (32 Prozent) und IPA (23 Prozent). Rund 15'000 Personen in siebzig Gastronomiebetrieben und in der Brauerei Eichhof nahmen an den Degustationen teil.







Die Kampagne «Neugebrautes aus Luzern» wurde von Eichhof zusammen mit der Werbeagentur Jung von Matt entwickelt. Sie ist Teil der Kampagne «Ein Bier für unsere Kultur», die seit drei Jahren läuft. Nachdem die Brauerei Eichhof gemäss Mitteilung vor zwei Jahren zum 180-Jahr-Jubiläum acht Innerschweizer Brauchtümer mit insgesamt 180'000 Franken unterstützte, wurde die erfolgreiche Kampagne 2015 fortgesetzt. Vergangenes Jahr wurde das 9. Brauchtum gesucht. Dieses Jahr wurde zusammen mit der Innerschweizer Bevölkerung ein neues Eichhof-Spezialitätenbier erkoren. (pd/clm)