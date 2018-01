Seit 50 Jahren trifft sich das Who is Who des Musikbusiness an den Ufern des Lac Léman zum Montreux Jazzfestival. Dass das Festival bis heute nichts von seiner Anziehungskraft eingebüsst und sich seinen intimen Charakter bewahrt hat, sei insbesondere dem Gründer Claude Nobs zu verdanken. Das Festival habe Geschichte geschrieben – und «zahllose Geschichten zu erzählen», wie es in einer Mitteilung heisst. Diese «unvergleichliche Aura» bringe das Key Visual zum Ausdruck: David Bowie bläst die Trompete von Miles Davis im Chalet von «Funky» Claude Nobs.

Die Ausstellung «Montreux. Jazz seit 1967» ist bis am 20. Mai 2018 im Landesmuseum zu sehen. Die Kampagne mit Plakaten, ÖV-Werbung, Printanzeigen sowie E-Boards/-Panels, Bannern und Screens wurde orchestriert von POP.

Verantwortlich beim Landesmuseum Zürich: Andreas Spillmann (Gesamtleitung), Peter Krebs (Leiter Marketing), Carole Neuenschwander (Projektmanagement Marketing);

POP Creative Services: Roli Hofer (Konzept, Art Direction), Michi Benz (Beratung); Motiondesign: Oiler/Elio Lüthi; Sounddesign: UKO/Jeffrey Baumann. (pd/eh)